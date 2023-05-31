السوداني: وضعنا مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات وماضون بخطط استثمار الغاز المصاحب 

2023/05/31 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن حكومته وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، مشيراً إلى أن المواطن ينتظر الحلول التي تنهي أزمة الكهرباء المستمرة.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الأربعاء، محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية ( 400 كـ ف)، في محطة القدس الغازية، الواقعة في منطقة الراشدية شمال شرق بغداد، ومحطة الرشيد الغازية في جنوب غرب العاصمة، من أجل فكّ الاختناقات الحاصلة في منظومة الطاقة الكهربائية عن العديد من مناطق بغداد".

وأضاف البيان، أن السوداني "ترأس خلال زيارته إلى محطة القدس، اجتماعاً ضمّ ممثلين عن شركتي سيمنز و جنرال إلكتريك، والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، جرت خلاله مراجعة للخطوات الخاصة بإدامة ورفع كفاءة محطات الطاقة الكهربائية، والتأكد من سير الإجراءات في تنفيذ العقود التي أُبرمت مؤخراً، وتابع أيضاً عمليات نصب منظومات التبريد لمحطات التوليد التي ستتمّ المباشرة بها قريباً، والتي من شأنها أن تزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، وأن التعامل مع هذه المشكلة المزمنة يتطلب عملاً واستعداداً عاليين، لأن المواطن ينتظر الحلول التي تنهي أزمة الكهرباء المستمرة".

وتابع، أن "الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في مجال الطاقة، من أجل تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بالإضافة إلى منع الآثار الضارة التي يتسبب بها حرق الغاز المصاحب".

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