2023/05/31 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة احتراق محطة وقود في الديوانية

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