العراق وإيران يبحثان ملف أمن الحدود ومكافحة المخدرات

2023/05/31 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، مع نظيره الايراني احمد وحيدي ملف امن الحدود ومكافحة المخدرات في طهران.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) أن "الشمري وصل صباح اليوم العاصمة الايرانية طهران بدعوة من وزير الداخلية الايراني".

واضاف أن "الشمري ترأس وفداً امنياً ضم وكيل الاستخبارات وقائد قوات الحدود ومدير مكافحة المخدرات ومدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة".

واشار الى ان "الوفد سيجري مباحثات مهمة مع الجانب الايراني تتعلق بأمن الحدود المشتركة بين البلدين ومكافحة المخدرات والقضايا الخاصة بالاقامة وسمات الدخول بين مواطني البلدين".

واوضح انه "كان في استقبال الوفد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي وعدد من القادة الامنيين والعسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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