حريق في ديالى يكبد العراقيين الملايين والمتهم

2023/05/31 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء المقدادية وكالة حاتم التميمي،اليوم الاربعاء، عن حجم الخسائر المادية جراء حريق التهم محال تجارية شمال شرق محافظة ديالى.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن" حريقاً كبيراً التهم في ساعة متأخرة من مساء امس العديد من المحال التجارية في منطقة الهارونية شرقي المقدادية مخلفاً ورائه خسائر مادية بعشرات الملايين من الدنانير وهو اكبر حرائق ديالى خلال 2023 من حيث الخسائر".

واضاف أن" التحقيقات الاولية ترجح أن التماس الكهربائي وراء الحريق"، مؤكدا بأن "ضعف فولتية الكهرباء المستوردة من الجانب الايراني تعدّ اشكالية مزمنة في قضاء المقدادية وقد تسببت بضرر بالغ للاهالي من حيث عطل الاجهزة الكهربائية".

واشار الى" ضرورة ايجاد حلول لملف فولتية الكهرباء الايرانية التي تثير قلق الاهالي مع دخول موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك"، مؤكدا بأن "الفولتية لا تصل الى 120 في اغلب المناطق وهناك من استغنى عن الخط الوطني لتفادي عطل الاجهزة الكهربائية".

ويشهد العراق أزمة في توفير الطاقة الكهربائية امتدت لعشرات السنين، دون اي حلول تذكر، فيما تحاول الحكومات المتعاقبة إنهاء ازمة الطاقة بالـ"الوعود والاتفاقيات" التي لم يلمس المواطن نتاجها حتى يومنا هذا.





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