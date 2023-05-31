إخماد حريق اندلع على أسوار مطار كركوك

2023/05/31 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإخماد حريق اندلع على أسوار مطار كركوك الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع بمساحة من الأعشاب والحشائش خارج السياج الخاص بمطار كركوك الدولي".

واضاف أنه "تمت السيطرة على الحريق وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده"، مؤكداً أن "الحركة الملاحية تسيير بانسيابية جيدة".

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