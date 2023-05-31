الشمري يصل طهران لبحث امن الحدود ومكافحة المخدرات

2023/05/31 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنوصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

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