من نسبها ومهنة والدها إلى لغات تتقنها.. ماذا نعلم عن السعودية رجوة آل سيف عشية زفافها بولي عهد الأردن؟

2023/05/31 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة الأردنية، عمان، الخميس، الأول من يونيو، مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية رجوة آل سيف.

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