2023/05/31 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الأربعاء، عن تمرير قرار تعيين 150 ألف عقد للخريجين داخل اللجنة، لكنه بين أن هناك نوعين من الاعتراضات بشأنه.وقال عواد في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إنه “بالنسبة لاضافة (150) ألف عقد للخريجين براتب 300 ألف دينار، والتوزيع حسب نسبة السكان في المحافظات، فأن […]

ظهرت المقالة وسط اعتراضات مختلفة..



اللجنة المالية تضيف 150 ألف عقد للخريجين إلى الموازنة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط اعتراضات مختلفة.. اللجنة المالية تضيف 150 ألف عقد للخريجين إلى الموازنة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط اعتراضات مختلفة.. اللجنة المالية تضيف 150 ألف عقد للخريجين إلى الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).