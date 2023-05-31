تحديد ملاعب غرب آسيا تحت 23 عاماً في العراق

2023/05/31 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ملاعب بطولة تحت 23 عاماً في العراق.

وقرر الاتحاد إقامة مباريات المجموعة الأولى والثالثة والدورين نصف النهائي والنهائي في بغداد، فيما ستحتضن كربلاء مباريات المجموعة الثانية.

وأسفرت القرعة عن حلول المنتخب العراقي المضيف بالمجموعة الأولى بجوار منتخبي الإمارات والأردن، فيما جاءت منتخبات فلسطين وإيران وسوريا في المجموعة الثانية، وبالمقابل ضمت المجموعة الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعمان.

وحرص اتحاد غرب آسيا علي توجيه القرعة لتوزيع منتخبات الأردن وسوريا وعُمان على المجموعات الثلاث لضمان عدم وقوعها في مجموعة واحدة، على اعتبار أنها ستتواجد ضمن ذات المجموعة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويشارك المنتخب الإيراني كضيف وبدعوة ضمن اتفاقية الاتحاد المبرمة بين اتحاد غرب آسيا واتحاد وسط آسيا.

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