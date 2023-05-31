2023/05/31 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني محطات تحويلية للضغط...

ظهرت المقالة السوداني: الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).