مغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في النجف

2023/05/31 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، ضبط حالات هدرٍ...

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