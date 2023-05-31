2023/05/31 | 14:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/31 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).