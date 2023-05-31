2023/05/31 | 14:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعاون الفني لمحافظ الديوانية يبحث مع شركة T.EN الفرنسية تنفيذ الاعمال الهندسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/31 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعاون الفني لمحافظ الديوانية يبحث مع شركة T.EN الفرنسية تنفيذ الاعمال الهندسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعاون الفني لمحافظ الديوانية يبحث مع شركة T.EN الفرنسية تنفيذ الاعمال الهندسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).