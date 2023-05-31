ميسي بين السعودية وأمريكا وبرشلونة وإنجلترا.. ما الخطوة المقبلة لـ

2023/05/31 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مساعدة باريس سان جيرمان على الفوز بلقبه الحادي عشر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي نهاية الأسبوع، فإن لدى ليونيل ميسي بعض الأفكار التي يجب أن يرتبها ويختار الأفضل من بينها بشأن مستقبله

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