تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في أربيل

2023/05/31 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل

سجلت محافظة اربيل في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "اربيل سجلت، اليوم اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية".

فيما كشفت مصادر مطلعة عن نقل شاب في الـ 19 من عمره الى المستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بمرض الحمى النزفية بسبب الأعراض.

واشارت المصادر الى أنه تم اجراء الفحوص اللازمة للتأكُد من إصابته بمرض الحمى النزفية ، حيث تم إرسال الفحص الى بغداد ايضاً، مشيرة الى أن المريض توفي اليوم رغم تلقيه العلاج اللازم.





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