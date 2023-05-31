بحرمانه من 3 مباريات..لجنة الانضباط تعدّل عقوبة رئيس نادي

2023/05/31 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تعديل عقوبة رئيس نادي الحي الرياضي بحرمانه من مرافقة الفريق في 3 مباريات.





وذكر بيان لاتحاد الكرة وتلقته (بغداد اليوم) أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عقدت، اليوم ، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد، وذلك لمناقشةِ طلب مراجعة قرار من قبل السيد (محمد كامل مطر) رئيس نادي الحي الرياضيّ، وحسب كتابهم بالعدد 31 المؤرخ 2023/5/16، والمذيل بهامش وتوقيع النائب الأول لرئيس الاتحاد بتاريخ 2023/5/26 والذي طلب فيه إعادةَ النظر بالعقوبةِ التي صدرت بحقه".

واضاف أنه "بعد مراجعةِ وتدقيق الأوليات كافة للتقارير التي وصلت إلينا من مشرف المباراة وحكم الساحة والحكم الرابع، حيث استمعت إليهم اللجنةُ بعد استدعائهم، وأكدوا أن هناك ألفاظاً بعيدةً عن الروح الرياضيّة، ولكون هذا الفعل يعد مخالفةً حسب لوائح الاتحاد والتي لا ترتقي إلى العقوبةِ التي صدرت بحقه سابقاً باعتباره مديراً للفريق وليس رئيساً للنادي".

وتابع البيان أن "اللجنة قررت تعديل عقوبة (محمد كامل مطر) مدير فريق نادي الحي الرياضيّ الى حرمانه من مرافقة الفريق (ثلاث مباريات) استناداً لأحكام المادة 3/52 ، وبدلالة المادة 133 من لائحةِ الانضباط".

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