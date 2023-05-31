2023/05/31 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حضرت كاميرا (بغداد اليوم)، مراسم تدشين معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي في حقل الرميلة النفطي.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، المرحلة الاولى من مشروع معمل تسييل الغاز السائل الطبيعي في حقل الرميلة بطاقة (200) مليون قدم مكعب قياسي .

ويذكر أن شركة غاز البصرة باشرت ببناء المعمل في عام 2019 وبرغم التحديات لجائحة كورونا خلال 2020 وعام 2021 استمرت اعمال الانشاءات حتى اكمال المشروع هذا العام، وشمل المشروع انشاء المعمل والوحدة الاولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الانابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الاخرى ومد خط لنقل الطاقة الكهربائة الى المعمل وتطوير المنشاءات الحالية في موقع الرميلة الشمالية لتمكنها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع ام قصروتاهيل الطرق الواصلة للمعمل واعمال اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا (بغداد اليوم) توثق مراسم تدشين معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا (بغداد اليوم) توثق مراسم تدشين معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).