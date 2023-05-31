نائب: لا يمكن تشريع الموازنة إلّا بعد التوصل لاتفاق جديد بين بغداد وأربيل 

2023/05/31 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، إلى تمرير قانون الموازنة باتفاق "جميع" الأطراف السياسية.

وقال كوجر، إن "تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة، بسبب تراجع بغداد عن اتفاقاتها مع حكومة الإقليم بخصوص الفقرات المتعلقة بكردستان ضمن قانون الموازنة، بسبب سكوتها حتى اللحظة على التعديلات التي حصلت على فقرات الإقليم ضمن الموازنة، وما يحصل هو خارج إرادتها وسيطرتها".

وأضاف كوجر في حديث لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون الموازنة، لا يمكن تشريعه إلا بعد الوصول الى اتفاق جديد ما بين بغداد وأربيل بخصوص حصة الإقليم ضمن الموازنة".

ومضى إلى القول: "نحن لسنا مع تمرير الموازنة وفق سياسة لي الأذرع والخلافات، لأن هذه قد تكون لها تبعات على الاستقرار السياسي، فنحن مع تمرير القانون باتفاق كل الأطراف السياسية".

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