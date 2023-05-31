بعد ضجة حورية فرغلي ونزار الفارس.. تاريخ من العلاقات المتأرجحة بين أهل الفن والإعلام

2023/05/31 | 14:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن الضجة التي أثارها المذيع العراقي نزار الفارس والممثلة المصرية حورية فرغلي حول خطبتهما هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقة بين الإعلام والفن.

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