2023/05/31 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 44 دقيقة

إطلاق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا

منذ 5 ساعات

سعر صرف الدولار في البورصة العراقية اليوم

منذ 5 ساعات

الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي تصل إلى 25 مليون

منذ 15 ساعة

التربية: 600 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثالث المتوسط..



وهذه طبيعة الأسئلة

منذ 16 ساعة

محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر حزيران للمولدات

منذ 16 ساعة

ديالى تعلن تشكيل اول لجنة لتمليك الأراضي الزراعية وتؤكد: 5 مراحل مهمة

منذ 17 ساعة

رسمياً..



تضمين “المنحة التشجيعية” للادباء والصحفيين في الموازنة

منذ 17 ساعة

في ديالى..



قيادي بالفتح يطالب برفع “السرية” عن 6 ملفات “حساسة”

منذ 18 ساعة

خطة صيف 2023 العراق يلجأ للمياه الجوفية لتأمين الاستخدامات البشرية والزراعية

منذ 18 ساعة

التقاعد تعلن صرف الفروقات الخاصة بشريحة المتقاعدين من ضحايا الإرهاب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يحذر من حسابات بنكية تدعي منح مساعدات مالية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يحذر من حسابات بنكية تدعي منح مساعدات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).