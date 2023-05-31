الكشف عن تعداد السعودية الجديد

2023/05/31 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن “تعداد السعودية 2022″، بوصول عدد سكان البلاد إلى 32.2 مليون نسمة، فيما بلغت نسبة الأجانب بينهم 41.6%.

وبلغ عدد المقيمون في السعودية 13.4 مليون نسمة.

فيما بلغت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما 63% من إجمالي عدد السكان.

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