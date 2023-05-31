الهجرة تعلن عودة 118 نازحا من مخيمات أربيل إلى مناطقهم في نينوى

2023/05/31 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، عن عودة 118 نازحا من مخيمات أربيل إلى مناطقهم في نينوى.وقالت جابرو في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إن “118 نازحاً بواقع (23) أسرة، عادوا من مخيمات الخازر وحسن شام u2 و u3 في محافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في مركز مدينة الموصل وقضاء […]

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