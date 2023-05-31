العراق.. مصادرة مليون وخمسمائة الف لتر من المشتقات النفطية وضبط 14 معملاً

2023/05/31 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مصادرة اكثر من ( ١،٥٠٠،٠٠٠ مليون وخمسمائة الف لتر) من مشتقات النفطية من خلال ضبط (١٤) معمل وموقع و (٤٣) عجلة مع سائقيها معدة لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة بمحافظات مختلفة.

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