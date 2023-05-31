2023/05/31 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: isevI7WOZrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطوات استباقية من بغداد لقطع الطريق امام طهران باحتمالية المواجهة المسلحة على ارض كردستان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطوات استباقية من بغداد لقطع الطريق امام طهران باحتمالية المواجهة المسلحة على ارض كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).