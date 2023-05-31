الإطاحة بأربعة إرهابيين خطيرين في الانبار ونينوى

2023/05/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، الإطاحة بـ 4 إرهابيين خطيرين في محافظتي الانبار ونينوى.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمليات نوعية وأستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب قيادة عمليات نينوى والفرق الخامسة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الرطبة وناحية العياضية ومنطقة الجدعة وسيطرة دوميز".

واضافت أنه "تم تسليم المتهمين إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

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