النزاهة تكشف عن تلكؤ ومخالفات في تنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية في نينوى

2023/05/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن مخالفات وتلكؤ في تنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية بمحافظة نينوى.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بـ"قيام ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى برصد مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تجهيز ونصب منظومة الكاميرات في كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل، مُبيّنةً عدم توفُّر تخصيصاتٍ لتنفيذ المشروع البالغة كلفته (77,742,000) مليون دينار".

واضافت إنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات عقد استثمار مصنع ألبان الموصل المحال على إحدى شركات المقاولات العامَّة أواخر العام الماضي (2022)"، مُشيرةً إلى "وجود تلكؤ ومُخالفاتٍ في بنود العقد، وقيام الشركة المُتعاقدة بإدخال موادّ استيراديَّـة (حديد ومواد إنشائيَّة) مشمولة بالإعفاءات الگمرگيَّة بكمياتٍ كبيرةٍ مبالغ فيها تفوق الحاجة الفعليَّـة لها في المشروع".

وبينت أنَّ "الملاكات بعد التحرّي والمتابعة والتدقيق توصَّلت إلى اختفاء عدَّة سجلاتٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل"، لافتةً إلى أنَّ "التحرّيات قادت إلى الكشف عن قيام مُوظَّفتين في المُديريَّة بسرقة تلك السجلات ونقلها إلى داريهما".

ونوهت بأنَّه "تمَّ الانتقال إلى داري المُوظَّفتين وإجراء التحرّي والتفتيش الأصولي الذي قاد إلى ضبط كتبٍ وأوليَّاتٍ ومُذكَّراتٍ تخصُّ أملاك البلديَّـة".

ولفتت إلى "تنفيذ عمليَّة منفصلةٍ في مصرف الرافدين بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، حيث تمَّ ضبط أصل صكٍّ مُحرَّرٍ من قبل حسابات مُديريَّة ماء نينوى لحساب أحد الأشخاص"، مشيرةً إلى" قيام المُديريَّة بتحرير الصك لصرفه؛ رغم وفاة المُستفيد، فيما تمّ تظهير الصك وتسليمه إلى شخصٍ آخر، خلافاً للقانون".

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