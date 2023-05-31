ضبط 14 معملا وموقعا لتدوير وتهريب المشتقات النفطية بمحافظات مختلفة

2023/05/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن ضبط 14 معملا وموقعا لتدوير وتهريب المشتقات النفطية بمحافظات متفرقة في عموم البلاد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الوكالة من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية كثر من مليون وخمسمائة الف لتر تقريبا نتيجة ضبط مواقع نفطية عدد 14 معمل وموقع و43 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".

واضافت أنه "تم ضبط المعامل والمواقع نفطية غير مشروعة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وابلاستيكية كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات ( البصرة _ بغداد _ النجف الاشرف _ ديالى _ الديوانية _ صلاح الدين ) كذلك تمكنت المفارز اعلاه من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات مع سائقيها محمله بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات ( البصرة _ ميسان _ ذي قار _ المثنى_ ديوانية _ بغداد _ ديالى _ الانبار _ واسط _ كربلاء المقدسة_ للنجف الاشرف _ صلاح الدين _ كركوك _ نينوى )".

واشارت الى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

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