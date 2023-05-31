النزاهة تكشف عن تلكؤ ومخالفات بتنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية في نينوى

2023/05/31 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، تمكن ملاكاتها في نينوى من

كشف مُخالفاتٍ وتلكؤ في عددٍ من

المشاريع وإدخال موادّ مشمولةٍ

بالإعفاءات الجمرگيَّة بكميَّاتٍ تفوق

الحاجة، فضلاً عن سرقة سجلاتٍ

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