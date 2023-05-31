طهران تعلن عن إصدارها جوازات خاصة لزوار الاربعين القادمين الى العراق

2023/05/31 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في ايران

العميد احمد رضا رادان ان بامكان الزوار

الايرانيين المتجهين الى العراق في

الزيارة الاربعينية لهذا العام ،

استخدام جوازات سفر خاصة بالزيارة يتم

اصدارها بسرعة اكبر.

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