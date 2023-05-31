الأمم المتحدة: 70% من المجتمع السوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية

2023/05/31 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى

أنه لأول مرة في الحرب المستمرة منذ 12

عاماً في سورية، يعاني الناس في كل

منطقة من درجة ما من “الضغوط

الإنسانية”، كاشفة عن أن 15.3 مليون شخص

(ما يقرب من 70٪ من السكان

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