2023/05/31 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقالت رئاسة لجمهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد وصلا، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الملك الأردني عبد الله الثاني لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصل إلى عمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصل إلى عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).