وصف ترامب بـ

2023/05/31 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، خططه للإعلان عن الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، الأربعاء، وفقا لثلاثة مصادر على اطلاع على الخطط

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