2023/05/31 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، الإطاحة بـ 4 إرهابيين خطيرين في محافظتي الانبار ونينوى.وذكر إعلام المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بعمليات نوعية وأستناداً إلى معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بـ4 أرهابيين ‘خطرين’ في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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