2023/05/31 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن مخالفات وتلكؤ في تنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية بمحافظة نينوى.وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان / المركز الخبري الوطني/ بـ”قيام ملاكات مُديريَّة تحقيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف مخالفات في تنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية في نينوى المركز الخبري الوطني.

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