2023/05/31 | 15:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، عن مخالفات وتلكؤ في تنفيذ...

ظهرت المقالة تلكؤ ومخالفات بتنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية في نينوى أولاً على المسلة.

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