2023/05/31 | 15:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان، الأربعاء إن...

ظهرت المقالة السعودية: تعداد السكان 32.2 مليون أولاً على المسلة.

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