وزير الداخلية من طهران: سلمنا الجانب الإيراني معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات

2023/05/31 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الأربعاء، عن مناقشة عدة ملفات

رئيسية مع وزير الداخلية الإيراني أحمد

وحيدي، فيما أشار إلى تسليم الجانب

الإيراني معلومات كاملة عن شبكات تهريب

المخدرات.

وقال

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