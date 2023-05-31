محافظ كربلاء يصادق على أمر تعيين موظفي العقود ضمن

2023/05/31 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق محافظ كربلاء المقدسة نصيف

الخطابي، اليوم الأربعاء، على الأمر

الإداري الخاص بتعيين موظفي العقود ضمن

قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

والتنمية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ

كربلاء المقدسة، تلق

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