2023/05/31 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة

الأردنية عمان.

وقالت رئاسة لجمهورية في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس

الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،

والسيدة الأولى

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