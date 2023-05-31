رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص

2023/05/31 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الأربعاء رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) السيد كريستيان ريتشر وبحث معه نتائج عمل الفريق بخصوص التعاون مع القضاء وجهات التحقيق في العراق لجمع الادلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الارهابي.

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