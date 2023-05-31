بدعوه من وزير الداخليه الايراني وزير الداخليه العراقي يصل طهران

2023/05/31 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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وصل الى طهران صباح هذا اليوم الاربعاء، وزير الداخليه عبدالامير الشمري على راس وفد امني ضم وكيل الاستخبارات وقائد قوات الحدود ومدير مكافحة المخدرات ومدير الاحوال المدنيه والجوازات والاقامهحيث سيجري الوفد مباحثات مهمه مع الجانب الايراني تتعلق بامن الحدود المشتركه بين البلدين ومكافحة المخدرات والقضايا الخاصه بالاقامه وسمات الدخول بين مواطني البلدينوكان في استقبال الوفد وزير الداخليه الايراني احمد وحيدي وعدد من القاده الامنيين والعسكريين في الجمهوريه الاسلاميه الايرانية

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