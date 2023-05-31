التجارة تعلن اطلاق مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة للشركات المحلية والأجنبية

2023/05/31 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، الأربعاء، إطلاق مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية، مبينا أن ذلك سيحقق الاتمتة الكاملة والحوكمة الإلكترونية في جميع دوائر وشركات الوزارة.

وقال الغريري في بيان إن "وزارة التجارة حرصت على العمل وفق الوجهة الصحيحة تنفيذاً لما جاء بالبرنامج الحكومي في تحسين بيئة أداء الأعمال والاقتصاد وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية لتجاوز معوقات العمل والبيروقراطية وفتح قنوات جديدة للانفتاح على عالم الأعمال والاقتصاد عبر التخطيط السليم والسعي الحثيث لجعل العراق بيئة آمنة للاستثمار وجاذبة للشركات الأجنبية لمواكبة التطور وبناء اقتصاد البلد".

وأضاف، أن "وزارة التجارة اليوم، وضمن منهاجها الوزاري، ماضية باتجاه الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل للعمل على تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة للقضاء على الحلقات الإدارية الزائدة والارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لأعلى الدرجات وفي مختلف المجالات".

وأشار إلى، أن "مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية هو أحد المشاريع المهمة الفعالة التي تسعى لتوفير بيئة الأعمال للجهات المستفيدة وفق آليات متطورة ومعايير دولية".

من جانبه اكد مستشار رئيس الوزراء ورئيس لجنة تبسيط الاجراءات الحكوميةعقيل الخزاعي إن "فائدة برنامج النافذة الواحدة هو تبسيط إجراءات تسجيل الشركات المحلية والأجنبية في وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات والشفافية في العمل بين مقدمي الطلبات ومعالجي الطلبات وسهولة ارشفة كافة الوثائق والمستمسكات وإمكانية الاستفادة منها في الخدمات الالكترونية المستقبلية إضافة الى دقة الشهادات الصادرة من النظام وإمكانية التحقق منها عن طريق الـ QR Code وحسب الصلاحيات الممنوحة للجهات المعنية".

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