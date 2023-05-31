اقبال على مراكز ديالى.. اعادة امل الانجاب لـ17 عائلة

2023/05/31 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء، عن إعادة الأمل لـ17 أسرة بعضها فقدت الأمل بالأنجاب منذ 15 سنة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ(بغداد اليوم)، ان "مراكز معالجة العقم في ديالى حققت نتائج نجاح هي الأكبر في تاريخها من ناحية إعادة الأمل لـ17 أسرة بعضها فقدت الأمل بالإنجاب منذ 15 سنة".

واضاف، ان "دخول أجهزة حديثة واعتماد بروتوكلات صحية متطورة بالاضافة الى تراكم الخبرة لدى الطواقم الصحية اسهمت في معالجة حالات بعضها خاض رحلات علاجية خارج البلاد دون أي جدوى".

واشار الى ان "النجاح في معالجة حالات العقم أسهم في جذب عشرات الحالات الى المراكز التخصصية في ديالى في الأشهر الأخيرة".

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