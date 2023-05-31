2023/05/31 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وزارة الصحة تصدر توضيحا حول المنتحل لصفة طبيب بمدينة الطب

اصدرت وزارة الصحة توضيحًا حول الشخص المنتحل لصفة طبيب بمدينة الطب مبينة القاء القبض عليه من قبل الاجهزة الامنية في ذات اللحظة التي ادعى فيها انه طبيب.

وتوضح الوزارة الى ان"الانباء التي تحدثت عن القبض عليه بعد انتحاله صفة طبيب لعدة اشهر غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة" .

مؤكدة ان "جميع الانباء التي انتشرت كانت غير دقيقة والمنتحل القي القبض عليه في نفس الوقت الذي ادعى فيه انه طبيب".

واشارت الى انه "تم تسليمه الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الصحة بشأن "الطبيب المزيف" في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الصحة بشأن "الطبيب المزيف" في مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).