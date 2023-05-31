اعطاء الضوء الاخضر لانتقال المحاصيل من كردستان لباقي المحافظات.. لكن بشرط

2023/05/31 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، السماح بانتقال السلع الزراعية من اقليم كردستان باعتبارها منتجا محليا بشرط التأييد من مديريات الزراعة.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الزراعة، عباس جبر المالكي ترأس اجتماع هيئة الرأي السادس اليوم، وقررت الهيئة السماح بإنتقال السلع والمحاصيل الزراعية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات وبالعكس باعتبارها منتجاً محليا غير خاضع لإجراءات المنع الخاص باستيراد السلع الزراعية من خارج العراق في حلات ذروة المنتج المحلي".

واضاف البيان، ان "الاجتماع اشترط ان يتم تأييد محلية السلع والمحاصيل الزراعية من مديريات الزراعة في المحافظات".

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