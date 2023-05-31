2023/05/31 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، توضيحاً بخصوص منتحل صفة الطبيب الذي القي القبض عليه في مدينة الطب بالعاصمة بغداد.واكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ف بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توضح بخصوص منتحل “صفة الطبيب” المقبوض عليه بمدينة الطب المركز الخبري الوطني.

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