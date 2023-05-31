الاستخبارات: الإطاحة بأربعة إرهابيين في الأنبار ونينوى

2023/05/31 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن القبض على 4 إرهابيين في الأنبار ونينوى.وقالت الاستخبارات في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إنه “بعمليات نوعية وأستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب قيادة عمليات نينوى والفرق الخامسة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب […]

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