مطلوب منذ 2019.. الإيقاع بـ

2023/05/31 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء، اليوم الأربعاء، القبض على "أخطر" تاجر مخدرات، بكمين محكم في محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية أحكمت مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة، قبضتها على أخطر تاجر للمواد المخدرة والمطلوب للقضاء منذ عام 2019، وذلك بكمين محكم في محافظة بابل".

وبينت، أن "عملية القبض تمت بعد مراقبة ومطاردة دامت ثلاثة أيام من قبل مدير شؤون مخدرات كربلاء العقيد علي مسير وثلة من الضباط والمنتسبين بالتعاون مع مكافحة مخدرات بابل".

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