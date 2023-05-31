2023/05/31 | 17:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة العراقية: ماضون في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/31 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة العراقية: ماضون في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة العراقية: ماضون في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).