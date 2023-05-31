2023/05/31 | 17:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qEcSRcsVqr0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المذيع يسأل المدرب الإيراني شوكت تتعلم تحچي عراقي ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المذيع يسأل المدرب الإيراني شوكت تتعلم تحچي عراقي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).